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Депутату Черкасского областного совета от Радикальной партии сообщено о подозрении в незаконном присвоении имущества госпредприятия «Тальное» ГАК «Хлеб Украины» стоимостью почти 55 млн грн. 

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Пока «радикальный» лидер ходит на допросы в НАБУ, «радикальному» депутату черкасского облсовета сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины», - написала она в Facebook.

Следствием установлено, что последний в течение 2008-2013 годов, будучи директором-управляющим санацией ДВЗП «Тальное» ГАК «Хлеб Украины», без согласования собственника имущества – Кабинета Министров Украины, без проведения независимой оценки, по заниженной стоимости реализовал активы государственного предприятия коммерческим структурам, учредителем которых являлся он сам или его родственники.

«Таким образом депутат незаконно завладел целостным имущественным комплексом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн», - отметила Сарган.

В настоящее время в суд внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения содержание под стражей.

По данным СМИ, речь идет об Александре Короткове.

Как известно, директор НАБУ Артем Сытник 24 апреля сообщил, что в ведомство поступило уголовное дело от САП относительно якобы незаконного обогащения народного депутата Олега Ляшко. По информации СМИ, за последний год лидер РПЛ вместе с женой приобрел недвижимости на 20 млн грн.

25 апреля НАБУ допросило Ляшко.
ForUm

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