На территорию оккупированного Россией Крыма приехали пророссийские бизнесмены, политики и общественные деятели из Европы, которые примут участие в так называемом «Ялтинском международном экономическом форуме».

По сообщениям российских СМИ, в Крым прибыли, в частности, бизнесмены и политики из Великобритании, Германии, Греции, Кипра, Австрии.

Одна из самых многочисленных делегаций прибыла из итальянского региона Венето. Делегацию возглавил председатель регионального совета Роберто Чамбетти. Он является членом евроскептической партии «Лига Севера», которая недавно договорилась о сотрудничестве с «Единой Россией», сообщает «ЕвроПравда».

В Крым также прибыли члены итальянского Сената (верхняя палата парламента) Серджио Дивина («Лига Севера») и Бартоломео Амидеи («Вперед, Италия»).

В составе делегации также политик Стефано Валдегамбери, который выступает с идеей проведения референдума о независимости региона Венето от Италии.

Как известно, в прошлом году региональный совет Венето поддержал резолюцию о признании Крыма частью РФ и с призывом к итальянскому правительству отменить санкции против России.

Кроме того, на оккупированный полуостров также приехал депутат Национального совета Австрии (нижней палаты парламента) от ультраправой «Партии Свободы» Иоганн Хюбнер.

В форуме принимает участие румынский евродепутат Лаурентиу Ребега, который представляет в Европарламенте крайне правую националистическую группу «Европа наций и свобод».

Напомним, прокуратура АР Крым обратилась в Министерство иностранных дел с просьбой принять меры для предупреждения нарушения законов Украины иностранцами во время проведения международного экономического форума в Ялте.