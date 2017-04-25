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Докладчика по Украине в ПАСЕ Джорди Шуклу необходимо отозвать с занимаемой должности за поездку в Сирию на российском военном самолете. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко. 

«Я считаю и настаиваю на том, что уже сегодня украинская делегация в ПАСЕ должна сделать официальное заявление о необходимости немедленного отзыва господина Шукла с поста докладчика по Украине. Он перечеркнул принципы нейтральности и незаангажированности, когда посетил Сирию вместе с россиянами, которые есть в санкционных списках за голосование о введении войск в Украину и за аннексию Крыма», – отметила она.

По словам Геращенко, Шукла не является объективным и незаангажированным и опозорил себя этой поездкой на российском военном самолете. «Четко заявила свою позицию всем членам делегации и надеюсь на поддержку. Мы будем бороться за Украину и не позволим РФ дистанционно писать отчеты об Украине чужими руками», – подчеркнула она.

Напомним, 21 марта российский Первый канал сообщил, что в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ (из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии) и Госдумы во главе с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом.

Аграмунт объяснил, что это был его частный визит, не связанный с работой на посту главы ПАСЕ. Однако в Ассамблее требуют отставки Аграмунта.
ForUm

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