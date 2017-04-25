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Боеприпас, которым был подорван патруль миссии ОБСЕ в Луганской области, возможно, был поставлен туда с территории России. Об этом в комментарии 112 Украина сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

«Тот боеприпас, который сдетонировал под машиной ОБСЕ, не исключено, что он мог быть поставлен именно с территории РФ», – отметил он.

Также, по словам Ткачука, в СБУ рассчитывают на эффективное сотрудничество, в том числе и с ОБСЕ, для расследования всех обстоятельств трагедии.

Напомним, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии. 

Управление Службы безопасности Украины в Луганской области открыло уголовное производство по данному факту по статье «террористический акт».
ForUm

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