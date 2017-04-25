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В Генпрокуратуре подозревают должностных лиц столичной полиции в содействии вооруженной банде, убивающей и пытающей киевлян для того, чтобы завладеть их деньгами и жильем. Об этом сказано в судебном постановлении, обнародованном в Едином реестре судебных решений, передают Українські Новини.

В опубликованных материалах суда говорится о том, что пятеро жителей Киева организовали вооруженную банду в 2014-2015 гг. Их целью стали лица из числа неблагополучных, одиноких и социально незащищенных граждан. Они нападали на них с целью завладения имуществом и жильем.

Кроме этого, злоумышленники подыскивали людей, во владении которых была ценная жилая недвижимость в Киеве. Они изучали их родственные и социальные связи, следили за ними, после чего, для устранения возможных препятствий, склоняли своих жертв к употреблению алкоголя и/или наркотиков.

Также они похищали людей и незаконно лишали их свободы, принудительно удерживая в изоляции. Бандиты запугивали своих жертв и применяли физическое насилие, принуждая их к заключению заведомо невыгодных гражданско-правовых обязательств. В некоторых случаях они убивали захваченных людей.

Во время расследования этого дела выяснилось, что к действиям организованной преступной группы причастны должностные лица Главного управления Национальной полиции в Киеве.

11 мая 2016 года в рамках расследования был проведен обыск у заместителя начальника отдела управления уголовного розыска ГУНП в Киеве, во время которого были обнаружены и изъяты документы, касающиеся завладения квартирами незаконным путем.

Также были найдены копии доверенностей и договоров купли-продажи квартир, записи с номерами мобильных телефонов фигурантов в уголовном производстве, оптические носители информации и прочее.

Кроме этого в кабинете полицейского начальника были обнаружены и изъяты денежные средства: $104 508, 610 Евро, 1000 гривен и изделия из металла желтого цвета.
ForUm

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