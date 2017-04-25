также в разделеОбщество
СБУ разрешила российскому рэперу выступить в Киеве после концертов в Крыму 5
СМИ: Голос на записях по сбитому «Боингу» принадлежит Дубинскому 35
В штабе АТО за сутки насчитали 21 обстрел со стороны НВФ 6
Телевизионщиков задержали возле воинской части под Ривным 22
Российского актера не пустили в Украину 97
Украина прекратила подачу электричества в ОРЛО 60
24 апреля. Картина дня 31
Самойлова снова собирается спеть в Крыму 34
НАБУ показало, в каких странах «оседают» миллиарды из Украины 96
В Украине создана карта захоронений бойцов АТО 99
Поезд из Ковеля в Хелм могут запустить уже в мае 19
У Минобороны и Генштаба – почти 4 десятка иностранных советников 142
ВСП открыл дело в отношении судьи, отпустившего Мартыненко на поруки 34
ОБСЕ вернется к патрулированию зоны АТО, но с ограничениями 54
В Украину заходит одна из лучших авиакомпаний мира 78
Чаус отказался сотрудничать с детективом НАБУ в Молдове 20
«Укравтодор» тратит половину выделенных средств на уплату долгов 26
В Украину возвращается тепло 65

Национальное агентство по предотвращению коррупции даст оценку действиям министров, которые взяли на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко.

Об этом заявила глава НАПК Наталья Корчак.

«НАПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, даст свою оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко», - написала она в Facebook.

Корчак считает такую ситуацию недопустимой.

«Чиновники, участвующие в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей, нонсенс», - резюмировала она.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки нардепов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

2
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года