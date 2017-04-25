Национальное агентство по предотвращению коррупции даст оценку действиям министров, которые взяли на поруки экс-нардепа Николая Мартыненко.

Об этом заявила глава НАПК Наталья Корчак.

«НАПК на основании определения суда, в данном случае Соломенского, даст свою оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко», - написала она в Facebook.

Корчак считает такую ситуацию недопустимой.

«Чиновники, участвующие в судебном заседании, которое не касается их прав и обязанностей, нонсенс», - резюмировала она.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства прокуроров и постановил отдать Мартыненко на поруки нардепов.