Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили «насущные проблемы безопасности», создаваемые Северной Кореей.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Белого дома говорится, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии и Йемене, а также необходимость мирного урегулирования конфликта в Украине.

Как известно, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии.