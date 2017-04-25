также в разделеМир
Во Франции посчитали 100% бюллетеней: Макрон получил 24% голосов 7
Обама вернулся к общественной жизни после трехмесячного перерыва 8
Элтон Джон отменил концерты из-за болезни 10
В дагестанской школе взорвалась граната: один ученик погиб, еще 11 ранены 26
РФ поднялась на третье место в мире по военным расходам 33
Аграмунт уверяет, что ездил в Сирию как частное лицо 24
Выборы во Франции: Меркель поддержала Макрона 31
В первом туре президентских выборов во Франции победил Макрон 733
Американский авианосец направился к КНДР 98
Генсек ООН считает, что до завершения войны в Сирии еще «очень далеко» 18
КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом 96
В Молдове продолжается ликвидация последствий урагана 102
Англия, впервые с 19 века, провела день без угля 76
В Венесуэле в ходе протестов погибли 11 человек 26
США заявили о гибели одного из лидеров ИГ 22
Канада расширила санкции против Сирии 24
Итальянский суд признал мобильник причиной опухоли мозга 68
Смоленская катастрофа: Польша подаст в суд ООН иск против РФ 100

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили «насущные проблемы безопасности», создаваемые Северной Кореей.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Белого дома говорится, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии и Йемене, а также необходимость мирного урегулирования конфликта в Украине.

Как известно, 23 апреля в Славяносербском районе Луганской области, на неподконтрольной Украине территории, во время патрулирования подорвался автомобиль СММ ОБСЕ.

В результате подрыва погиб гражданин США и получили ранения двое наблюдателей из Германии и Чехии. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года