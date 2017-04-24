Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (ВСП) открыла дисциплинарное дело против судьи Соломенского районного суда Киева Александра Бобровника. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на секретаря ведомства Татьяну Малашенкову.

Согласно сообщению, соответствующее решение палата приняла на заседании сегодня, 24 апреля.

«Дело против Бобровника касается несвоевременного внесения им копий своих судебных решений в Единый реестр судебных решений. В частности, подобные факты зафиксированы в феврале-марте текущего года. Согласно законодательству, судебные решения должны вноситься в реестр не позже следующего дня после их принятия», - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что в случае решения палаты о наличии в действия судьи Бобровника признаков нарушения присяги, он будет отстранен и на рассмотрение совета будет подано представление о его увольнении.

Напомним, судья Соломенского райсуда Киева Бобровник отпустил бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов, министра и замглавы ЦИК, отказав следствию в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 300 млн грн.

Ранее Бобровник рассматривал дело Романа Насирова об избрании отстраненному от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью внесения залога в 100 млн грн.