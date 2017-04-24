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Министерство юстиции обратится к Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, если Россия не выполнит промежуточное решение Международного суда ООН.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-брифинга, сообщает Укринформ.

«Что касается России, то Россия или выполнит промежуточное решение Международного суда ООН, или мы будем ставить вопрос о применении принудительных механизмов до вынесения этого вопроса на заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. И фактически это будет сигналом: или Россия уже перешла все границы, или она все же имеет какой-то здравый смысл и фактически прекратит преследование крымских татар и украинцев, как это установил суд даже в промежуточном решении», - сказал Петренко.

В то же время министр не стал комментировать заявление оккупационной власти Крыма о том, что она не собирается пересматривать решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа. Как пояснил Петренко, он не хочет комментировать заявления «псевдовласти в Крыму, потому что это абсолютно нелегитимные органы, которые не признает не только Украина, но и весь цивилизованный мир».

Он отметил, что Минюст следит за поведением России и будет принимать адекватные меры и механизмов в ближайшее время.

«Один из механизмов – это принятие соответствующей резолюции Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций. Это первое. Второе – это решение, если не будет выполнено, оно будет положено в основу и уголовного трибунала, который точно будет», - заявил Петренко.

Напомним, 19 апреля суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

Однако суд принял временные меры против РФ по защите нацменьшинств в оккупированном Крыму.

 
ForUm

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