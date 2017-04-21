Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему нардепу Николаю Мартыненко. Его адвокаты заявили отвод судье. Данное требование защиты не было удовлетворено.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд арестовать экс-нардепа Николая Мартыненко на 60 суток с правом внесения залога в 300 млн гривен.

АМКУ требует принудительно взыскать с «Газпрома» штраф и пеню.

Президент Петр Порошенко заявил, что международный суд ООН призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей, признав ее стороной Минского процесса, а не посредником.

За прошедшие двое украинских военнослужащих погибли, еще восемь – получили ранения.

Китайское правительство выразило готовность ввести безвизовый режим с Украиной.

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что списки запрещенных в Украине российских артистов будут пересматривать.

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак заявила, что готова уйти со своей должности.

Во Львове подписан меморандум об обращении с твердыми бытовыми отходами. Мэр Львова Андрей Садовый заявил о прекращении мусорной блокады Львова.

На первом месте рейтинга 100 богатейших украинцев по итогам 2016 года по версии журнала «Фокус» оказался владелец группы СКМ Ринат Ахметов.

Генерал Виктор Назаров, которого приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о катастрофе Ил-76, сбитого под Луганском в 2014 году, подал апелляцию.

Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что «ПриватБанк» нуждается в докапитализации еще как минимум на 30 миллиардов гривен.

Рок-музыкант Олег Скрипка пояснил, что слова о создании гетто для жителей страны, не способных выучить украинский язык, являются иронией.

Статуэтку первой национальной кинопремии «Золотая Дзыга» получил фильм «Гнездо горлицы» режиссера Тараса Ткаченко.

В Северной Осетии при столкновении иномарки с грузовым автомобилем погибли двое несовершеннолетних граждан Украины.

Украинский гимнаст Олег Верняев завоевал золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы.

Шевченковский райсуд столицы приговорил жителя Донецка, обвиняемого в попытке покушения на жену секретаря СНБО Александра Турчинова, к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Из-за проведения «Евровидения» центр Киева перекроют почти на месяц.