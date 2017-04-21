Министр молодежи и спорта Игорь Жданов и министр инфраструктуры Владимир Омелян готовы просить суд отдать им на поруки экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко. Об этом сообщает 112 Украина.

По информации корреспондента телеканала, возле Соломенского райсуда Киева министры заявили, что знакомы с Мартыненко лично и готовы взять его на поруки.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-депутата Николая Мартыненко. Его подозревают в растрате средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», в частности, нанесении ущерба на сумму 17,28 млн долл.

По этому же делу детективы НАБУ задержали бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому.

Сегодня состоится суд, на котором будет избрана мера пресечения Мартыненко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен. Для Переломы САП просит 100 млн грн залога.