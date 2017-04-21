Сроки рассмотрения дела Украины в Международном суде ООН против России можно прогнозировать после утверждения процессуального графика рассмотрения дела. Об этом в пятницу журналистам заявил министр юстиции Павел Петренко.

«Мы ожидаем 12 мая процессуальный график рассмотрения дела, когда суд озвучит, до какого времени Украина предоставит дополнительные обоснования и разъяснения, когда будут устные слушания и это дело будет доведено до окончательного решения. Мы увидим процессуальный график, который даст нам возможность прогнозировать окончательные решения по нашим двум заявкам», - сказал Петренко, сообщает Укринформ.

По поводу возможного саботажа России в вопросах выполнения промежуточных решений Международного суда ООН, министр юстиции отметил, что Украина в этом случае будет использовать и международные механизмы влияния.

«Это в том числе и внесение этого вопроса на рассмотрение Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций», - сказал Петренко.

Напомним, 19 апреля суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

Однако суд принял временные меры против РФ по защите нацменьшинств в оккупированном Крыму.