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Заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова считает необходимым «перезагрузить» Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), поскольку в действующем формате оно крайне неэффективно.

Об этом она заявила сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, сообщает УНИАН.

«Основная цель - перезагрузить НАПК и найти тех людей, которые смогут построить систему декларирования и обеспечить ее стабильную работу. Как мы видим, за 2015 год из 107 тысяч деклараций начали проверку лишь 24 деклараций, а сроки проверки этих деклараций истекают через 3 дня, но, скорее всего, они не закончатся, и будут продолжены», - отметила Севостьянова.

Кроме того, она проинформировала о нюансах предложенного правительством законопроекта по реформированию НАПК.

В частности, предлагается устранить коллегиальность в работе НАПК путем реформирования руководящего состава. «Мы оставляем только одного руководителя и создаем 4 должности уполномоченных. Два из них - заместители председателя, а два - просто уполномоченные», - пояснила Севостьянова.

Также она добавила, что руководитель НАПК, как предусмотрено в законопроекте, будет госслужащим категории «А», и таким образом все ограничения по зарплатам и ограничения регуляции закона о госслужбе будут распространяться на данное агентство.

Во-вторых - руководитель НАПК будет единолично принимать все решения в данном органе, кроме двух – в частности, когда будут разрабатываться новые нормативные акты или разъяснения законодательства, руководство НАПК должно будет принимать такое решение вместе, а также в случаях принятия решения о нарушении законодательства в конкретной декларации. А все остальные оперативные вопросы будут решаться исключительно председателем НАПК.

Кроме того, Севостьянова добавила, что законопроектом предусмотрено ограничение надбавок и премий к заработной плате руководителя НАПК.

Напомним, в конце марта премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства посоветовал руководству НАПК написать заявления об отставке.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что если руководство Национального агентства по предотвращению коррупции не уйдет в отставку добровольно, то это может быть осуществлено через изменения в законодательство.

 
ForUm

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