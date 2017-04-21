Производство, в рамках которого произошло задержание первого заместителя председателя правления Сергея Переломы, не связано с его работой в НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«По доступной НАК «Нафтогаз Украины» информации, производство, в рамках которого вчера произошло задержание первого заместителя председателя правления Сергея Переломы, не связанно с его работой в «Нафтогазе», - говорится в сообщении.

«Компания подтверждает неизменную готовность сотрудничать со следствием и информировать о дальнейшем ходе дела», - отметили в пресс-службе.

Напомним, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко и его сообщника по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации») и ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины, по которым ГП «ВостГОК» нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долл. Задержанным сообщено о подозрении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток, с альтернативой залога в 300 млн гривен. Для Переломы САП просит 100 млн грн залога.