Украина возобновит деятельность на рынке международных облигаций, чтобы разместить ценные бумаги на сумму примерно $ 1 миллиард этой осенью после земельной и пенсионной реформ.

Об этом рассказал министр финансов Александр Данилюк в интервью The Wall Street Journal во время визита в США, сообщает пресс-служба Минфина.

Министр положительно оценил экономические перспективы Украины. «Впервые после российской агрессии в Крыму и на Донбассе Украина достигла финансовой стабильности и начался экономический рост, который за год достигнет 2.2%», - отметил министр финансов.

Напомним, 3 апреля Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.

МВФ допускает выделение Украине в 2017 году трех траншей на 4,4 млрд долларов при выполнении всех условий программы расширенного финансирования (EFF).