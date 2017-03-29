Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что если руководство Национального агентства по предотвращению коррупции не уйдет в отставку добровольно, то это может быть осуществлено через изменения в законодательство. Об этом он сказал во время брифинга после заседания правительства.

«Легальный способ отправки в отставку данных лиц, если они добровольно это не сделают, будет оперативное принятие в парламенте изменений в закон, который определит новую структуру руководящих органов НАПК и запустит процесс назначения через конкурс фактически нового руководства НАПК», - пояснил министр, комментируя заявление председателя НАПК Натальи Корчак, что она не собирается в от ставку, сообщает УНИАН.

На уточняющий вопрос, будут ли менять состав всего НАПК или только руководства, Петренко сказал, что работа государственных служащих, которые там работают, будет оценена новым руководством. «Речь идет о переформатировании структуры руководящего органа. То есть, это должно быть единоличное руководство», - сказал он.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман посоветовал Национальному агентству по предотвращению коррупции сегодня же написать заявления об отставке.

В свою очередь глава НАПК Наталья Корчак заявила об отказе идти в отставку после критики на заседании Кабмина.