По прогнозам Национального банка Украины, после временного замедления в 2017 году экономический рост будет постепенно ускоряться в 2018-2019 годах, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечает, что в 2017 году рост экономики замедлится до 1,9% из-за падения производства в отдельных отраслях промышленности вследствие прекращения перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей и захвата предприятий, расположенных на неподконтрольных территориях.

«Наиболее существенно на пересмотр прогноза повлияло ожидаемое увеличение внешнеторгового дефицита. Это произойдет из-за переориентации предприятий энергетического и металлургического сектора на импортируемое сырье для замены утраченной ресурсной базы, а также потерю производственных мощностей экспортоориентированных отраслей промышленности», – отметили в Нацбанке.

При этом в НБУ подчеркнули, что частично это будет компенсировано благоприятной внешней конъюнктурой: средний уровень цен в 2017 году превысит показатели 2016 года. В частности, ожидается, что цены на черные металлы, несмотря на возможную коррекцию, будут оставаться высокими за счет увеличения спроса со стороны США, Европы, Бразилии и Индии, а также на фоне относительно высоких цен на сырье и действия антидемпинговых пошлин, введенных рядом стран. В свою очередь, цены на железную руду будут оставаться относительно высокими в ближайшие месяцы, учитывая увеличение спроса со стороны США и ожидаемое прекращение экспорта на мировой рынок необработанной железной руды Ираном. А цены на зерновые после пика падения во второй половине 2016 года будут постепенно расти на фоне увеличения спроса, несмотря на рекордный мировой урожай. Дополнительную поддержку будет оказывать незначительный рост цен на топливо, которое занимает существенную долю в себестоимости продукции.

По данным регулятора, частное потребление, которое вырастет в этом году на 4,9%, будет главным драйвером экономического роста в 2017 году. Это произойдет за счет существенного повышения реальной заработной платы (в т. ч. за счет двукратного увеличения минимальной заработной платы) и улучшения потребительских настроений населения.

Также отмечается, что в 2018-2019 годах рост ВВП ускорится до 3,2% и 4,0% соответственно. Прежде всего этому будут способствовать дальнейшее повышение потребительского и инвестиционного спроса высокими темпами, а также рост экспорта на фоне улучшения условий внешней торговли, высоких объемов урожая и налаживания альтернативных источников сырья.

Как ранее сообщал ForUm, Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2018 год до 3,2%.