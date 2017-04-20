Бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко пока не сообщили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Нет. Пока мы говорим о задержании по факту», - сказали в пресс-службе.

«После задержания лицо в течение 24 часов должны либо отпустить, либо сообщить ему о подозрении. После этого в течение 72 часов должна быть определена мера пресечения», - уточнили в Бюро, сообщает УНИАН.

В ведомстве отметили, что о мере пресечения пока говорить рано, потому что детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры должны подать ходатайство в суд. «Говорить рано, о чем именно будут ходатайствовать прокуроры САП», - сказали в пресс-службе.

Напомним, сегодня, 20 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Мартыненко.

Бывшего народного депутата подозревают в причастности к хищению денежных средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» в размере 17,28 млн долл.

Как сообщил его адвокат Игорь Черезов, суд по избранию меры пресечения экс-нардепу состоится 21 апреля.