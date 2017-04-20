Суд по избранию меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко состоится уже завтра, 21 апреля. Об этом сообщил его адвокат Игорь Черезов.

По его словам, дело будет рассматривать Соломенский райсуд города Киева, сообщает «Страна».

Причем, по прогнозам Черезова, судья будет тот же, который отправил под арест Романа Насирова - Александр Бобровник.

Напомним, сегодня, 20 апреля, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Мартыненко.

Бывшего народного депутата подозревают в причастности к хищению денежных средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» в размере 17,28 млн долл.