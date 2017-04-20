Под Авдеевкой в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями опорного пункта Вооруженных сил Украины погибли двое военных, сообщает пресс-центр штаба АТО.
«По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенного возле Авдеевки, погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.
В штабе отметили, что на данном направлении противник применял танки, минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
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