также в разделеПроисшествия
Под машину мэра Измаила подложили бомбу 21
Штаб: НВФ обстреливают Широкино из всех видов имеющегося оружия 24
На нефтебазе под Киевом произошел взрыв 112
На Днепропетровщине упавшее из-за стихии дерево убило женщину 62
Омелян уточнил, что сегодня на украинских дорогах погибли 4 человека 25
На Харьковщине маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли 4 человека 65
На Львовщине военный убил женщину-фельдшера 124
Омелян: С начала суток из-за непогоды погибли 7 человек 82
СМИ: Найдены тела трех погибших моряков с затонувшего сухогруза 150
Под Кременчугом в митингующих въехала легковушка, есть пострадавшие 118
Затонувший в Черном море сухогруз раскололся надвое, спасен украинец 533
Из-за непогоды в Украине обесточены 152 населенных пункта 40
На борту потерпевшего крушение сухогруза находились 9 украинцев 1185
Снегопад заблокировал дороги и аэропорт в Днипре 308
В районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз 199
В Черкассах вооруженные люди пытались захватить облэнерго 263
ДТП на трассе Киев-Ковель: пятеро погибших 368
Жуткое ДТП на Прикарпатье: четверо погибших 69

Под Авдеевкой в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями опорного пункта Вооруженных сил Украины погибли двое военных, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенного возле Авдеевки, погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на данном направлении противник применял танки, минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года