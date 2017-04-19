Президент Украины Петр Порошенко назвал промежуточное решение Гаагского суда по иску Украины против России многообещающим. Об этом он заявил представителям СМИ в Лондоне, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Это очень многообещающе решение в Гааге, когда по обоим судебным искам была признана юрисдикция Международного суда в Гааге», – отметил Президент.

«Мы уверены в том, что сегодня мы на правильном пути. Мы надеемся на успешное рассмотрение указанных дел», - резюмировал он.

Как сообщалось, сегодня, 19 апреля, Международный суд ООН вынес промежуточное решение по иску Украины против России.

В частности, суд признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

В то же время Международный Суд ООН удовлетворил просьбу Украины о временных мерах относительно иска против РФ по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Суд высказался за сохранение крымскими татарами права на создание собственных институтов и требование к России возобновить деятельность Меджлиса. Россия также должна обеспечить возможность использования украинского языка в образовательной системе Крыма.