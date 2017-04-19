В Киеве сегодня, 19 апреля, состоялось собрание граждан относительно инициирования проведения Всеукраинского референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВО «Батькивщина».

Согласно сообщению, более 2 тысяч участников мероприятия проголосовали за то, чтобы на Всеукраинский референдум был вынесен вопрос: «Поддерживаете ли вы продление существующего запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения бессрочно?». Согласно данным «Батькивщины», такое предложение поддержало подавляющее большинство присутствующих на собрании. Также участники собрания утвердили состав инициативной группы численностью 10 тыс. 62 человека. Часть людей, а именно 1 тыс. 621 человек, присутствовала на собрании, а другие передали письменные заявления о согласии на включение в состав инициативной группы. На должность уполномоченного представителя инициативной группы по проведению Всеукраинского референдума по народной инициативе избран председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.

Как заявляла лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, сегодня объявлено начало процедуры проведения Всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросу запрета продажи сельскохозяйственной земли.

Она подчеркнула, что только народ Украины может решать судьбу земли сельскохозяйственного назначения. «Наша задача – защитить землю как национальное богатство и национальное будущее. Это судьбоносная борьба за землю», – сказала Тимошенко.

Политик также обратила внимание на то, что президент как гарант Конституции имел право выполнить норму Основного закона и объявить о проведении референдума по инициативе главы государства и таким образом «спросить у украинцев, хотят ли они разрешить продажу сельскохозяйственной земли». В политсиле также сообщили, что инициаторами собрания о проведении всеукраинского референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли, кроме партии «Батькивщина», стала Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины. Кроме того, к инициативе присоединилась партия ВО «Свобода».