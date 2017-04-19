также в разделеПолитика
Суд ООН обязал Россию не нарушать права крымских татар 46
Суд ООН обязал Украину и РФ полностью выполнять «Минск» 60
Порошенко призвал Британию упростить визовый режим для украинцев 20
Суд в Гааге отказал во временных мерах против РФ за финансирование терроризма 81
Суд ООН установил, что имеет юрисдикцию в деле Украина против РФ 393
Порошенко: Украинская армия и санкции заставили Путина колебаться 53
Гройсман: Украине нужен план по борьбе с мусором 52
Порошенко: Стремление РФ к гегемонии не ограничится Украиной 101
Сенат Нидерландов назвал дату рассмотрения ассоциации Украина-ЕС 46
В МИД назвали возможную дату подписания безвиза 38
Порошенко сравнил Россию с ненасытным крокодилом 250
Суд в Гааге может принять временные меры против Украины 626
Порошенко в разговоре с Эрдоганом вскользь упомянул о референдуме в Турции 49
Минюст объявил очередной конкурс на должность главного люстратора 22
Розенко обвинил главу миссии МВФ в Украине в непрофессионализме 297
СМИ: Котвицкого бесплатно охраняет Нацполиция, а Грановского – СБУ 130
Артеменко заявил, что лоббиста в США могла нанять его команда 66
СМИ: Артеменко нанял американского лоббиста за $30 тысяч в месяц 69

В Киеве сегодня, 19 апреля, состоялось собрание граждан относительно инициирования проведения Всеукраинского референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВО «Батькивщина».

Согласно сообщению, более 2 тысяч участников мероприятия проголосовали за то, чтобы на Всеукраинский референдум был вынесен вопрос: «Поддерживаете ли вы продление существующего запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения бессрочно?». Согласно данным «Батькивщины», такое предложение поддержало подавляющее большинство присутствующих на собрании. Также участники собрания утвердили состав инициативной группы численностью 10 тыс. 62 человека. Часть людей, а именно 1 тыс. 621 человек, присутствовала на собрании, а другие передали письменные заявления о согласии на включение в состав инициативной группы. На должность уполномоченного представителя инициативной группы по проведению Всеукраинского референдума по народной инициативе избран председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич.

Как заявляла лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, сегодня объявлено начало процедуры проведения Всеукраинского референдума по народной инициативе по вопросу запрета продажи сельскохозяйственной земли.
 Она подчеркнула, что только народ Украины может решать судьбу земли сельскохозяйственного назначения. «Наша задача – защитить землю как национальное богатство и национальное будущее. Это судьбоносная борьба за землю», – сказала Тимошенко.

Политик также обратила внимание на то, что президент как гарант Конституции имел право выполнить норму Основного закона и объявить о проведении референдума по инициативе главы государства и таким образом «спросить у украинцев, хотят ли они разрешить продажу сельскохозяйственной земли». В политсиле также сообщили, что инициаторами собрания о проведении всеукраинского референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли, кроме партии «Батькивщина», стала Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины. Кроме того, к инициативе присоединилась партия ВО «Свобода».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года