Президент Петр Порошенко поблагодарил за крепкую и надежную позицию Великобритании в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с незаконной аннексией Крыма и российской агрессией на востоке страны. Об этом заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Я думаю, что твердая позиция Великобритании как страны-подписанта Будапештского меморандума дает нам гарантии нашего суверенитета и территориальной целостности, демонстрирует чрезвычайно надежную позицию относительно нашего стратегического партнерства», - отметил Порошенко.

Президент напомнил, что Украина и Великобритания в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений и подчеркнул, что нынешний визит в Великобританию имеет большое значение, поскольку последний визит украинского президента в эту страну состоялся 22 года назад в 1995 году.

Порошенко отметил, что во время переговоров будет обсуждаться сотрудничество в вопросах безопасности. Он поблагодарил за эффективное сотрудничество с британскими инструкторами, которые тренировали украинских военных.

«Мы говорим о предоставлении консультативной помощи в обеспечении лучших защитных возможностей украинских Вооруженных сил, поскольку мы находимся на линии фронта в защите демократии и свободы», - сказал Президент и подчеркнул, что это является инвестицией в общую безопасность.

Глава государства назвал Великобританию одним из самых ценных и надежных партнеров Украины и выразил удовлетворение существующим уровнем украинско-британского сотрудничества. «Мы очень ценим вашу четкую и мощную поддержку», - подчеркнул Порошенко.

Президент пригласил премьер-министра Великобритании посетить Украину в удобное для нее время.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании отметила важность развития и углубления двустороннего сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Мэй также отметила важность продолжения политики санкций по отношению к России, как одного из действенных механизмов побуждения агрессора к выполнению взятых на себя международных обязательств.