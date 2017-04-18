Суд дал прокуратуре дополнительное время на проведение следственного эксперимента по делу об убийстве 48 участников Майдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года - до 1 сентября этого года. Соответствующее решение было принято судом присяжных Святошинского районного суда.

«Ходатайство прокурора Псюка и представителя потерпевших Закревской о продлении срока для проведения выполнения постановления суда от 2 марта 2017 года о проведении следственно-розыскных действий и следственного эксперимента до 1 сентября 2017 года», - говорится в постановлении, сообщает LIGA.net.

Председательствующий судья Сергей Дячук также отметил, что на время проведение эксперимента судебное рассмотрение по этому делу откладываться не будет.

Ранее в ходе судебного заседания прокурор Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Роман Псюк сообщил, что «в силу некоторых обстоятельств» сторона обвинения не успела завершить следственный эксперимент до установленной судом даты - 18 апреля.

«Мы начали только 29 марта. Перед началом эксперимента проводилась достаточно тщательная подготовительная работа... Также преградой для его проведения является установленный мемориал Героям Небесной Сотни, который делает невозможным проведение следственного эксперимента на «пятачке» возле «Аркады», - заявил Псюк и подал ходатайство, в рамках которого идёт речь о временном демонтаже мемориала. Суд удовлетворил это ходатайство.

Как отметил прокурор, в рамках этого следственного эксперимента на Институтской будут определены географические точки получения ранений каждым из потерпевших, а также размещение сотрудников правоохранительных органов в момент применения ими огнестрельного оружия против участников акций протеста.

Напомним, освобожденный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом бывшие сотрудники спецподразделения заявили в видеообращении, записанном якобы на территории России.

В ГПУ пока не подтвердили эту информацию.