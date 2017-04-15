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В Генеральной прокуратуре Украины не имеют подтверждения информации о бегстве в Россию четырех экс-сотрудников спецподразделения МВД «Беркут», подозреваемых в убийствах активистов Революции достоинства. Об этом в эфире 112 Украина заявил прокурор отдела ГПУ Александр Ковальчук.

«Эта информация сейчас проверяется... Сейчас сделаны соответствующие запросы. У нас официальных данных о том, что они выехали в Россию, нет», - отметил Ковальчук.

При этом он уточнил, что соответствующая информация должна поступить от Госпогранслужбы Украины.

Ранее сообщалось, что освобожденный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом бывшие сотрудники спецподразделения заявили в видеообращении, записанном якобы на территории России. 
ForUm

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