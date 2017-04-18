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Украина срочно нуждается в реформировании пенсионной системы. Об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден.

В свою очередь вице-премьер-министр Павел Розенко засомневался в профессиональных способностях Рона ван Родена.

Президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, президенты Французской Республики Франсуа Олланд и России Владимир Путин призвали активизировать работу по решению проблемы обмена заложников на Донбассе по формуле «всех на всех».

Национальный банк Украины опроверг обвинения в причастности к выводу средств через небольшие европейские, в том числе австрийские банки, которые предоставляли «особые» услуги клиентам из стран СНГ, в частности, Украины.

Хозяйственный суд Киева вынес решение в пользу «Ощадбанка», которым запретил «Сбербанку России» использовать обозначение «Сбербанк».

Международный суд ООН в деле по жалобе Украины против Российской Федерации может наложить ограничения на украинскую сторону – несмотря на то, что ответчиком по делу является РФ. 

Министерство юстиции Украины снова объявило проведение конкурса на замещение вакантной должности директора департамента по вопросам люстрации. 

Среди более чем 300 производств, которые сейчас расследуются детективами Национального антикоррупционного бюро, 49 касаются коррупции на государственных предприятиях. 

Три центра обслуживания граждан «Паспортный сервис» в Киеве возобновили работу в полном объеме, как по оформлению, так и по выдаче заграничных паспортов и ID-карт. 

В результате обстрела членами незаконных вооруженных формирований в Авдеевке разрушены 8 домов.

На 240 км автодороги Киев-Ковель возле села Каменка в Олевском районе произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и «Сузуки», в результате погибли водители обоих транспортных средств и трое их пассажиров.

На востоке Турции в провинции Тунджели потерпел крушение полицейский вертолет. Все 12 человек, находившиеся на борту, погибли.
ForUm

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