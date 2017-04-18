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В январе-феврале 2017 г. численность населения Украины сократилась почти на 43 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики.

«Численность населения в Украине по оценке на 1 марта 2017 г. составляла 42541,6 тыс. лиц. В течение января–февраля 2017 г. численность населения уменьшилась на 42,9 тыс. лиц», - сказано в сообщении, передает 112 Украина.

Отмечается, что остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших – 57 новорожденных.

Как известно, в 2016 году численность населения Украины сократилась на 176 тыс. человек.

 
ForUm

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