Освобожденный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом он и другие бывшие сотрудники харьковского спецподразделения МВД «Беркут» заявили в видеобращении, которое якобы записано на территории России, сообщает Украинская правда.

На видеозаписи экс-беркутовцы Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Гончаренко прочитали расписанный по ролям текст, заявив, что в 2013-2014 годах они «выполняли свой конституционный долг», пожаловались на преследование со стороны властей, а также заявили , что «находиться в Украине им стало просто опасно».

Как сообщалось, 6 апреля Апелляционный суд освободил экс-беркутовца Виталия Гончаренко, подозреваемого в убийстве 3 человек 18 февраля 2014 во время Евромайдана, из-под стражи под личное обязательство.

Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами «Беркута» задержали в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции.

Бывшие беркутовцы обвиняются в избиении 19 января 2014 года на ул. М. Грушевского в Киеве двух лиц, то есть «умышленном причинении им сильной физической боли, физического и морального страдания путем нанесения побоев, мучения и других насильственных действий, совершенных по мотивам мести после задержания этих протестующих на колоннаде стадиона им. В. Лобановского, а также с целью запугивания потерпевших и других протестующих».

Стоит отметить, санкция ч. 2 ст. 127 УК Украины предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.