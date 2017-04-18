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Запасов дефицитного антрацитового угля на складах Луганской ТЭС, входящей в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК, хватит на 44 суток работы, оставшиеся четыре ТЭС, работающие на антраците, остановлены для экономии топлива, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, по состоянию на 18 апреля, запасы угля на складах Луганской ТЭС составляют 172 тыс. тонн, потребление в сутки – 3,9 тыс. тонн.

Запасы антрацита на складах Приднепровской ТЭС – 30,8 тыс. тонн угля, на Славянской ТЭС – 39,3 тыс. тонн, на Трипольской ТЭС – 41,6 тыс. тонн, на Змиевской ТЭС – 49,3 тыс. тонн, передает УНИАН

Данные станции остановлены для накопления угля до начала летнего максимума нагрузок в энергосистеме, а также для выполнения ремонтов. В случае необходимости энергоблоки могут быть оперативно включены в работу.

Как сообщал ForUm, 6 апреля 2017 года госкомпания «Центрэнерго» остановила работу Змиевской теплоэлектростанции (Харьковская обл.). Ранее, 5 апреля, была остановлена работа Трипольской ТЭС (Киевская обл.).  Кроме этого, ДТЭК временно остановил работу Приднепровской ТЭС (Днепропетровская обл.). 

Такие остановки вызваны тем, что Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады

поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года и решения СНБО от 15 марта 2017 года об остановке грузооборота с неконтролируемыми территориями, а также после того, как в середине марта энергохолдинг ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на временно оккупированной территории - «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Комсомолец Донбасса».  

 
ForUm

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