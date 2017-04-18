Народный депутат Андрей Артеменко нанял американского лоббиста Дейла Армстронга для получения политических услуг.

Соответствующая информация содержится в реестре лоббистских контрактов Министерства юстиции США, пишет Новое время.

Отмечается, что услуги Армстронга обойдутся Артеменко в $ 30 тысяч в месяц до момента прекращения действия соглашения, срок действия которого составляет 3 месяца.

Кроме лоббизма, американец занимается религиозной деятельностью. В частности, он является проповедником в Пенсильванской пасторской сети.

Напомним, ранее американская газета The New York Times написала, что Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

20 февраля Радикальная партия исключила Артеменко из состава фракции. Ляшко заявил, что перед публикацией плана Артеменко летал в Москву.

Народный депутат фракции БПП Сергей Лещенко заявил, что, по его информации, «план Артеменко – на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова».

В партии «Оппозиционный блок» отрицают какое-либо отношение к плану Артеменко.

21 февраля прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против нардепа по статье государственная измена.