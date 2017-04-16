Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее запуск оказался неудачным, передают южнокорейские СМИ со ссылкой на военных. Об этом ообщает Русская служба ВВС.

«Северная Корея пыталась провести сегодня утром пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо, однако, по нашим оценкам, попытка была неудачной», - приводит агентство Ренхап заявление главы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Вооруженные силы США подтвердили эту информацию и заявили, что северокорейская ракета взорвалась при пуске. Тип ракеты пока неизвестен.

Накануне в столице Северной Кореи Пхеньяне прошел масштабный военный парад в честь 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде были показаны балистические ракеты, предположительно нового типа.

Вице-маршал Корейской Народной Армии Чхве Рен Хе на параде заявил, что Северная Корея готова ответить на ядерную атаку со стороны США аналогичным ударом. «Мы готовы ответить на тотальную войну – тотальной войной, на ядерную войну – ядерным ударом», - заявил он.

Параду и запуску предшествовал обмен агрессивными заявлениями между правительством КНДР и США. В течение прошедшей неделе несколько северокорейских чиновников сделали заявления, суть которых сводилась к тому, что КНДР готова нанести удар по американским силам в Южной Корее, если они будут проводить масштабные маневры у границ КНДР.

Президент США Дональд Трамп за последние недели сделал несколько заявлений, в которых обещал «разобраться» с КНДР.

«Северная Корея - это проблема. Проблему мы решим», - заявил Трамп в беседе с репортерами после того как в пятницу США сбросили на Афганистан крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу. Похожие заявления Трамп делал и раньше.

9 апреля ударная группировка американского флота во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» получила приказ выдвинуться в западную часть Тихого океана. Пять дней спустя группировка подошла к КНДР на расстояние авиационного удара.