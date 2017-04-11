Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР ищет неприятностей. Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление КНДР о готовности к войне после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова.
North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.
По словам Трампа, было бы хорошо, если бы и Китай помог в решении этого вопроса.
«Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если же нет, то мы будем решать эту проблему без них! США», - написал Трамп.
Северная Корея заявила о «готовности к войне» после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова. Также КНДР предупредила о «катастрофических последствиях» в ответ на любые дальнейшие провокации со стороны США после отправки в воды полуострова боевой группы.
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