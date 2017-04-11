Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР ищет неприятностей. Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление КНДР о готовности к войне после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.

По словам Трампа, было бы хорошо, если бы и Китай помог в решении этого вопроса.

«Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если же нет, то мы будем решать эту проблему без них! США», - написал Трамп.

Северная Корея заявила о «готовности к войне» после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова. Также КНДР предупредила о «катастрофических последствиях» в ответ на любые дальнейшие провокации со стороны США после отправки в воды полуострова боевой группы.