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Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР ищет неприятностей. Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление КНДР о готовности к войне после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова.

По словам Трампа, было бы хорошо, если бы и Китай помог в решении этого вопроса.

«Северная Корея ищет неприятностей. Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если же нет, то мы будем решать эту проблему без них! США», - написал Трамп.

Северная Корея заявила о «готовности к войне» после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова. Также КНДР предупредила о «катастрофических последствиях» в ответ на любые дальнейшие провокации со стороны США после отправки в воды полуострова боевой группы. 
ForUm

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