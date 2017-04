Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР ищет неприятностей. Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление КНДР о готовности к войне после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.