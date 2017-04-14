Американские военные силы в Тихоокеанском регионе находятся в готовности нанести превентивный удар по КНДР, если подтвердится информация о подготовке там очередного ядерного испытания.

Об этом сообщили американскому каналу NBC сразу несколько высокопоставленных источников в американской разведке, информирует Укринформ.

«США готовы нанести упреждающий удар обычным оружием по Северной Корее в случае, если убедятся, что КНДР намерена действительно провести испытание ядерного оружия», - отметили источники.

Северная Корея предупредила о «великом событии», которое произойдет вскоре. В администрации США говорят о наличии признаков, указывающих на подготовку ядерного испытания, которое может состояться уже в нынешние выходные.

По словам служащих американской разведки, Соединенные Штаты разместили в районе Северной Корее два эсминца, способные атаковать крылатыми ракетами «Томагавк». Один из них находится на расстоянии 480 км от ядерного полигона КНДР.

Американские тяжелые бомбардировщики также сосредоточены на острове Гуам (в районе Микронезии в Тихом океане) в готовности атаковать Северную Корею в случае необходимости. Кроме того, в начале этой неделе Пентагон объявил, что авианосец ударной группы ВМС США «Карл Винсон» был отправлен в этот район.

«Удар США может включать применение ракет и бомб, а также проведения кибер- и специальных операций на местах», - говорится в сообщении.

Опасность такого нападения со стороны США заключается в том, что она может спровоцировать непредсказуемый режим КНДР напасть на своего южного соседа, говорится в материале.

Напомним, ранее КНДР заявила о готовности к войне после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова. Также КНДР предупредила о «катастрофических последствиях» в ответ на любые дальнейшие провокации со стороны США после отправки в воды полуострова боевой группы.

В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР ищет неприятностей.