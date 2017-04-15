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Северная Корея готова ответить на ядерную атаку со стороны США аналогичным ударом, заявил вице-маршал Корейской народной армии Чхве Рен Хе. Об этом сообщает ВВС.

«Мы готовы ответить на тотальную войну – тотальной войной, на ядерную войну – ядерным ударом», - заявил Чхве Рен Хе, выступая на параде, посвященном 105-й годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Как сообщает информагентство Киодо, помимо лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на параде присутствует глава Управления государственной безопасности Ким Вон Хон. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что он репрессирован.

На параде, среди прочей военной техники, демонстрировались новейшие образцы баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок.

REUTERS/ Damir Sagolj

Накануне замглавы МИД Северной Кореи Хан Сон Рель в интервью агентству Ассошиэйтед пресс возложил на США ответственность за эскалацию на корейском полуострове и заявил, что КНДР готова нанести «превентивный удар» по американским силам в регионе.

Он отметил, что ответственность за ситуацию в Корее лежит в первую очередь на президенте США Дональде Трампе, который своими «агрессивными твитами создает неприятности».

В начале апреля Трамп заявил, что власти США готовы разобраться с Северной Кореей, даже если Китай не захочет Вашингтону в этом помочь.
ForUm

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