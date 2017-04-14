В Кремле не исключают, что в ближайшей перспективе лидеры «нормандской четверки» могут пообщаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не исключаем возможности, что главы государств примут решение в ближайшей перспективе пообщаться в том или ином виде», — сказал Песков журналистам.

На прошлой неделе в Минске состоялась встреча в «нормандском формате» на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Дипсоветники Президента Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда на встрече в «нормандском формате» 6 апреля призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников накануне пасхальных праздников.

Министерство иностранных дел Украины опасается выхода России из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.