В Кремле не исключают, что в ближайшей перспективе лидеры «нормандской четверки» могут пообщаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мы не исключаем возможности, что главы государств примут решение в ближайшей перспективе пообщаться в том или ином виде», — сказал Песков журналистам.
На прошлой неделе в Минске состоялась встреча в «нормандском формате» на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.
Дипсоветники Президента Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда на встрече в «нормандском формате» 6 апреля призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников накануне пасхальных праздников.
Министерство иностранных дел Украины опасается выхода России из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе.
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