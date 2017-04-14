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Киевские правоохранители разыскивают псевдоминера, который сообщил о загадке в соборе 12 килограммов тротила, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«В дежурную часть поступила информация о заминировании собора: неизвестный сказал, что в помещении заложено 12 килограммов тротила. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции и взрывотехники», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что при обследовании собора предметов или веществ, похожих на взрывчатку, не обнаружено.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.
ForUm

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