Чиновники администрации президента РФ и министры отчитались о доходах за 2016 году, их декларации опубликованы на сайтах Кремля и кабмина, сообщает РИА Новости.

Так, президент России Владимир Путин заработал в прошлом году около 8,858 миллиона рублей против 8,891 миллиона рублей годом ранее. В его собственности две квартиры площадью 77 и 153 квадратных метра, земельный участок площадью 15 соток, гараж, место под гараж, а также автомобили ГАЗ М-21, ГАЗ М-21-Р, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

В администрации президента самый большой доход за 2016 год задекларировал первый замглавы администрации Сергей Кириенко, заработавший 85,487 миллиона рублей.

Доход пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова составил 12,8 миллиона рублей, его супруга, фигуристка Татьяна Навка заработала 120,8 миллиона рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев задекларировал 8,58 миллиона рублей дохода, что на 300 тысяч меньше, чем годом ранее. В пресс-службе премьера объяснили это уменьшением суммы вклада Медведева и процентов по нему.

Как и в прошлые годы, глава правительства продолжает арендовать земельный участок площадью 47 соток, в его собственности — квартира площадью 367,8 кв.м, а также два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21.