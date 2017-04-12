Министерство иностранных дел Украины опасается выхода России из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в интервью Українським Новинам сказал первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, российская сторона в настоящее время демонстративно отказывается от участия в переговорах в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия), потому что хочет показать, что больше не заинтересована в существующем формате.

«Опасность вообще всего процесса заключается в том, что россияне, условно говоря, постепенно выходят из-за стола переговоров», - сказал он.

При этом Пристайко допустил, что Франция и Германия, как участники переговорного процесса, осознают всю опасность этого.

Напомним, дипсоветники Президента Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда на встрече в «нормандском формате» 6 апреля призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников накануне пасхальных праздников.