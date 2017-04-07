Дипломатические советники лидеров Украины, Германии, Франции на встрече в Минске призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников на Донбассе накануне Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба Главы Украинского государства.

Отмечается, что во время консультаций стороны обсудили ключевые аспекты имплементации Минских договоренностей.

Украинская, немецкая и французская стороны осудили нарушение поддерживаемыми Россией членами НВФ режима прекращения огня, введенного с 1 апреля в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 29 марта. Стороны выступили за немедленную консолидацию «режима тишины» на Донбассе. Также обсуждалась реализация договоренностей по отводу тяжелого вооружения.

«Украина, Германия и Франция призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников на Донбассе, в частности накануне пасхальных праздников. В очередной раз было подчеркнуто, что освобождение заложников требует безотлагательного решения», - говорится в сообщении.

Отдельный акцент был сделан на обеспечении безопасных условий деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе и предоставлении беспрепятственного доступа ко всем оккупированным территориям. Российскую сторону призвали принять все необходимые меры с целью прекращения запугивания членами НВФ наблюдателей миссии. Отмечалось, что СММ должна иметь все возможности для полноценного выполнения своего мандата.

Украинская сторона подчеркнула, что последние шаги России и поддерживаемых ею НВФ на Донбассе, в частности фактическая экспроприация украинских предприятий и признание незаконных документов, противоречат Минским договоренностям и угрожают всему процессу урегулирования.

Стороны договорились продолжать интенсивные контакты в рамках нормандского формата с целью согласования дорожной карты исполнения Минских договоренностей.