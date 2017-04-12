Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко допускает встречу Президента Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

«Не будем раскрывать все наши планы, но я не удивлюсь, если Глава государства осуществит в ближайшее время визит, во время которого состоятся такие встречи. Мы над этим работаем», - сказал Пристайко.

Он добавил, что не стоит акцентировать внимание, состоится ли встреча Порошенко с Трампом до или после встречи президента США с президентом России Владимиром Путиным.

«Кажется, что этот вопрос волнует многих людей. Как по мне, это довольно упрощенный подход», - подчеркнул он.

Пристайко добавил, что Украине были важны встречи с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном и с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, которые уже состоялись.

«Мы заинтересованы во встрече с министром обороны, она также запланирована. Ну и в результате с президентом (CША), безусловно, тоже», - подытожил он.