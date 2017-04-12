Накопленных ресурсов «Киевского метрополитена» хватит на месяц работы. Об этом в рассказал глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.

«На сегодняшний день метрополитен работает за счет накопленных ресурсов. В таких условиях подземка может проработать не больше месяца, поскольку шестого числа каждого месяца работникам предприятия нужно выплачивать заработную плату, а подвижной состав не может выехать на линию без планового осмотра, который также требует затрат. Мэр и Департамент транспорта прикладывает максимальные усилия, для того чтобы не допустить реализацию пессимистических вариантов развития ситуации», - сказал Майзель, сообщает 44.ua.

Кроме того, он добавил, что повышение тарифа на проезд в столичной подземке пока не планируется.

«Сегодня себестоимость одного проезда в метрополитене около 6 гривен. Это экономически обоснованный тариф. Для повышения нужно рассматривать варианты, просчитывать различные составляющие. Но сейчас о повышении проезда в метрополитене речь не идет», - прокомментировал он.

Напомним, ранее заместитель руководителя киевского метрополитена Дмитрий Пеклун заявил, что в течение текущего года проезд в киевском метро может подорожать примерно на 50%.

В то же время КГГА пока не рассматривает вопрос возможного повышения тарифа на проезд в столичном метро.