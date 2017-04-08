В течение текущего года проезд в киевском метро может подорожать примерно на 50%. Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель руководителя киевского метро Дмитрий Пеклун. «Планируем, потому что подорожала электроэнергия. Подорожала в разы, а это основной ресурс, который мы используем для перевозок», - отметил Пеклун, отвечая на вопрос о планах повысить стоимость проезда.

По его словам, это необходимо из-за того, что постоянно дорожают комплектующие, расходные материалы, индексируется и растет зарплата. «Предприятие не может себе позволить работать в убыток», - добавил Пеклун.