Финансовые отчеты, которые недавно получило издание The Associated Press, подтверждают, что, по крайней мере $ 1,2 млн выплат, указанных в «амбарной книге» Партии регионов рядом с именем Manafort, были фактически получены его консалтинговой фирмой в Соединенных Штатах.

Как отмечает издание в материале, опубликованном сегодня, такую сумму перечислили платежами в 2007 и 2009 годах, сообщает УНИАН.

Эти два платежа произошли за несколько лет до того, как Манафорт стал участвовать в кампании Трампа, но этот факт укрепил доверие к книге представил книгу в новом свете, поскольку федеральные прокуроры в США изучали работу Манафорта в Восточной Европе в рамках более крупного расследования по борьбе с коррупцией, говорится в материале.

Напомним, по данным НАБУ, имя Пола Манафорта упоминается в документах «черной бухгалтерии» Партии регионов 22 раза и общая сумма выплат на его имя составляет более 12 млн долл.

Сам Манафорт отрицает, что получал 12,7 млн долларов из «черной бухгалтерии» партии Виктора Януковича. По словам Манафорта, «все политические выплаты, которые направлялись ему, предназначались для команды (как местной, так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования».