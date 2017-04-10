Киевская городская государственная администрация (КГГА) пока не рассматривает вопрос возможного повышения тарифа на проезд в столичном метро.

«Пока такую возможность (повышения тарифа на проезд в метро. – Ред.) мы не обсуждаем», – сказал первый замглавы КГГА Геннадий Плис на брифинге, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее заместитель руководителя киевского метрополитена Дмитрий Пеклун заявил, что в течение текущего года проезд в киевском метро может подорожать примерно на 50%.