Ставить вопрос о необходимости дистанцирования России от президента Сирии Башара Асада, не решая при этом проблем борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» и политического урегулирования, близоруко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, существуют ли какие-либо обстоятельства, при которых Москва могла бы дистанцироваться от Асада, он подчеркнул, что есть две основные цели: бороться с ИГ и искать выходы из сложившейся ситуации не силовыми, а политико-дипломатическими средствами, передает РИА Новости.

«Ставить вопрос о необходимости дистанцироваться от Асада, не упоминая двух основных целей, мы считаем близоруким», — сказал Песков.

По его словам, Асад является президентом Сирии, то есть легитимным с точки зрения международного права руководством страны, и армия, которой он командует, принимает участие в непосредственной борьбе с международными террористами, которые в настоящее время оккупируют большую часть территории Сирии.

«И Россия занимается поддержкой этой антитеррористической борьбы, поэтому ставить вопрос о том, чтобы Россия перестала поддерживать Асада, а, следовательно, перестала поддерживать его усилия по борьбе с ИГИЛ, ну звучат достаточно абсурдно, потому что де-факто это, наверное, релевантно призывам прекратить какую-то помощь и развязать руки террористам с тем, чтобы они продолжили наступление на законные власти в Сирии», — сказал Песков.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в поддержке «животного» - президента Сирии Башара Асада.