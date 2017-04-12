Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в поддержке «животного» - президента Сирии Башара Асада.

Это заявление Трамп сделал во время интервью телеканалу Fox Business, сообщают Украинские новости.

«Путин поддерживает человека, который является действительно очень плохим. Думаю, это очень плохо для России, это очень плохо для человечества, это очень плохо для этого мира. Когда сбрасываются химические или бочковые бомбы... прямо в центр группы людей, после чего мы видим детей без рук, без ног, без лиц... Это животное. Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблем бы не было», - сказал Трамп о сирийском диктаторе Башаре Асаде.

Напомним, 7 апреля военные США выпустили 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

Ранее Трамп заявил, что США не намерены начинать новую военную операцию в Сирии.