Абсолютное большинство граждан Украины (92%) считают себя этническими украинцами, 6% – этническими русскими, 1,5% отнесли себя к другим этносам, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, сообщает ZN.UA.

Как отмечают социологи, наблюдается тенденция роста доли респондентов, которые идентифицируют себя как этнических украинцев, со снижением возраста опрошенных (87% среди тех, кому 60 и больше лет, до 96% среди тех, кому от 18 до 29 лет) и снижение доли этнических русских (с 10% до 3%).

Также в исследовании обращалось внимание на проблемы биэтничности и множественной этничности как одного из аспектов формирования этнической идентичности.

74% опрошенных в Украине ощущают свою принадлежность только к одной национальности, 12% – сразу к двум или нескольким национальностям, 6% – не ощущают принадлежности ни к одной национальности, 8% – не определились. Если среди этнических украинцев 77% ощущают свою принадлежность только к одной национальности, то среди этнических русских – только 39%, сразу к двум или нескольким национальностям – соответственно, 10% и 30%, к одной национальности – соответственно, 5% и 20%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 3-9 марта 2017 года среди 2016 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.