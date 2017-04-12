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Украинцы получат за март платежки, в которых информация об объемах потребления газа будет указана не только в кубических метрах, но и в кВт/ч.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе выступления в парламенте заявил глава Национальной комиссии, обеспечивающей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк.

«За март месяц все потребители природного газа получат счета с информацией об объемах потребления не только в кубических метрах природного, но и в кВт/ч, что снимет полностью все вопросы относительно качества газа», - сказал Вовк.

 

 
Мария Пастернак, ForUm

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