Украинцы получат за март платежки, в которых информация об объемах потребления газа будет указана не только в кубических метрах, но и в кВт/ч.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе выступления в парламенте заявил глава Национальной комиссии, обеспечивающей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк.

«За март месяц все потребители природного газа получат счета с информацией об объемах потребления не только в кубических метрах природного, но и в кВт/ч, что снимет полностью все вопросы относительно качества газа», - сказал Вовк.