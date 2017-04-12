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Президент России Владимир Путин считает, что отношения РФ и США при новой американской администрации деградировали. Об этом он сказал в интервью телерадиокомпании «Мир», сообщает пресс-служба Кремля.

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал», - сказал президент РФ.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин в Сирии поддерживает «животное», говоря о Башаре Асаде.

Как известно, 7 апреля военные США выпустили 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.
ForUm

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