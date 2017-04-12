В оккупированном Севастополе стоимость минимального набора продуктов выше, чем в городах и областях РФ. Об этом сообщают Севастопольские новости.

«По данным Севастопольстата, за январь-февраль в Севастополе текущего года его значение сложилось по городу в сумме 3945 рублей. Это самое большое значение в сравнении с РФ, субъектами ЮФО и Республикой Крым», – заявила «начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования» Мариэтта Черничкина.

По данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в ЮФО составила 3591,73 руб. и 3609,95 руб. в январе и феврале 2017г., соответственно. В Крыму стоимость набора составила 3756,01 руб. в феврале, и 3790,81 — в марте 2017 г.